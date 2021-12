Meteo: pressione in aumento, residue piogge al Sud

Buongiorno e ben ritrovati. Pressione in aumento sull'Italia. Ultime residue piogge sulla Calabria e sulla Sicilia Ionica, ma è in arrivo un anticiclone africano e il campo di alta pressione resterà sull'Italia, fino oltre San Silvestro e oltre Capodanno. E allora l'evoluzione atmosferica, con la nostra mappa sinottica, ci mostra il comportamento della perturbazione che ormai sta abbandonando l'Italia. Ultime residue piogge, come vi dicevo, sulla Calabria e sulla Sicilia, ma soprattutto ci mostra l'avanzata dell'anticiclone, che dall'Africa si estende verso l'Italia e raggiungerà la nostra Penisola, portando un campo di alta pressione e anche un aumento delle temperature, però porterà al nord anche la nebbia e allora vediamo il dettaglio: nebbie sulla Toscana ma anche sulle pianure del Nord, specialmente sul Triveneto e un cielo, spesso a tratti, coperto. Migliorerà il quadro meteorologico, poi nei giorni successivi, avremo ampie schiarite. Maltempo quest'oggi sui confini italiani e dunque sulle Alpi, ma per il resto, un contesto di alta pressione con cieli spesso soleggiati. Allora il dettaglio per quello che riguarda il Sud. Ancora instabilità sulla Calabria, sulla Sicilia tirrenica, per il resto cieli variabili. Ma comunque un contesto di miglioramento, con la perturbazione che ormai ha abbandonato l'Italia e avremo, dunque, di nuovo il sole, anche nella giorno di San Silvestro, l'ultima giornata dell'anno. È tutto, a più tardi.