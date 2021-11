Meteo: pressione in calo, in arrivo piogge e temporali

Ben ritrovati. Dopo due giorni all'insegna del bel tempo torna però a calare la pressione sulle nostre regioni, è in arrivo una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali su gran parte d'Italia dalla domenica pomeriggio ma anche poi per tutta la prossima settimana. Allora vediamo il dettaglio iniziando proprio dal centro-nord, le previsioni come vedete già instabilità sulla Liguria e su tutto il versante tirrenico nella giornata di domenica ma soprattutto poi il maltempo si estenderà a tutto il nord-ovest e per tutta la settimana purtroppo il maltempo interesserà tutto il centro-nord e non solo. Vediamo allora quello che accadrà al sud con ancora instabilità e maltempo che interesserà prevalentemente la Sardegna nel peggioramento iniziale poi però si estenderà anche alle regioni tirreniche del sud è colpita soprattutto la Campania con forti temporali ma anche comunque la Sicilia, come vedete poi l'instabilità si estende comunque anche a tutto il sud peninsulare e sarà un inizio di settimana all'insegna del maltempo con la perturbazione che in arrivo dalla Sardegna raggiungerà l'Italia portando piogge e temporali praticamente ovunque. É tutto, a più tardi.