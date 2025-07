Meteo: punte di 37/38°C al Sud, più instabile sulle Alpi

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. L'anticiclone africano si prende la scena sulla nostra penisola con temperature che saranno man mano in rialzo, specie a partire dalle regioni meridionali, ma attenzione a qualche temporale che potrà farsi vedere specie sui confini alpini, poi un break temporalesco a metà settimana su gran parte della penisola. Intanto con le immagini andiamo in Sicilia, giornata caldissima, quella di oggi, con punte fino a 38° di massima su diverse località, segno che l'anticiclone è tornato a farsi vedere. Ce lo mostra anche la nostra carta sinottica con appunto questa massa di aria calda che torna a espandersi sul Mediterraneo centrale, ma guardate a Nord della nostra penisola questa circolazione depressionaria che appunto sarà responsabile di qualche temporale in questi giorni sui confini alpini e localmente al Nord. Intanto una giornata di bel tempo oggi con il sole protagonista su tutti i settori e queste massime fino anche a 35-36° anche al Centro-Nord. Qualche nuvola in più già a partire dalla giornata di domani con qualche temporale, come detto, sui confini alpini. Poi giovedì questi temporali che saranno in estensione anche localmente alle regioni del Centro e versante adriatico. Temperature comunque calde, specie per quanto riguarda le regioni meridionali, ma anche al Nord, tocchiamo appunto le punte di 35°. Subiranno però una leggera flessione, un leggero calo, già mercoledì, con appunto qualche temporale dovuto all'aria più fresca in entrata e poi qualche temporale giovedì che insisterà, specie in Appennino, localmente al Nord-Est. Queste le nostre informazioni. Come sempre per tutti i dettagli c'è l'app il Meteo. .