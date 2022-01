Meteo, rapida bordata artica al centro-sud con neve

Buongiorno e ben ritrovati, finalmente è tornato il Generale Inverno con freddo intenso dai Balcani, finalmente perché addirittura il 2022 era iniziato con temperature quasi estive, vi ricordate il capodanno con 15-16 gradi in più rispetto alla media. E andiamo a vedere l'alba di questa mattina sulle nostre montagne italiane, bellissime, e dunque in Val Senales con temperature piuttosto rigide ma non eccezionali, il freddo in questo momento è intenso anche a causa del vento su tutto il medio e il basso versante adriatico con nevicate fino a bassa quota, fino in collina localmente anche sulle pianure, dunque attenzione nelle prossime ore, questa è l'alba, comunque suggestiva, sulla Val Senales grazie a Feratel. E adesso le previsioni insieme per l'inizio di questa settimana, le vediamo appunto, con il cielo in prevalenza sereno solo sulla fascia tirrenica, nebbia in pianura padana e addensamenti compatti su Abruzzo, Molise con nevicate fino a bassa quota. Freddo intenso anche a causa del vento ma i fenomeni cessano, sono pochi, dunque tornano le condizioni più asciutte anche sul medio-adriatico qualche addensamento ancora residuo sulla fascia settentrionale. Per quanto riguarda invece il sud e le isole maggiori attenzione nel corso delle prossime ore a questa bordata dai Balcani, il freddo intenso con neve a Potenza, neve anche a bassa quota sulla Puglia, localmente sulla Calabria, in particolare sulla fascia Ionica, poi anche qua i fenomeni cessano, rimane il freddo con -3 a Catanzaro, -3 a Cosenza, temperature decisamente basse ancora un po' di instabilità mercoledì sul settore della bassa Puglia. Queste le nostre informazioni metereologiche vi auguro un ottimo proseguimento.