Meteo: residue precipitazioni, bel tempo diffuso nel weekend

Ben ritrovati. Ancora una decisa instabilità nelle prossime ore sul Sud peninsulare, sulla Sicilia; ma avanza l'alta pressione. Ci aspetta un fine settimana di bel tempo diffuso su gran parte dell'Italia. Vediamo con la nostra mappa sinottica l'evoluzione atmosferica con la perturbazione che interesserà ancora nelle prossime ore il Sud peninsulare, ma avanza anche l'alta pressione che interesserà gran parte dell'Italia in estensione. Allora vediamo le previsioni per le prossime ore ma anche per i prossimi giorni iniziando dal Centro Nord. Avremo ancora instabilità, acqua soprattutto sulle pianure, nebbia sulle pianure del Nord e anche qualche rovescio alla centro. Ma come vi dicevo, avanza l'alta pressione che porterà bel tempo diffuso ossia, da venerdì sabato e domenica. Il rovescio della medaglia è proprio la presenza della formazione ancora di forte nebbia specialmente sulle regioni settentrionali e poi nella giornata di domenica instabilità sulla Liguria e anche sulla Toscana a causa di aria fredda proveniente dal nord e questo ci fa capire e anticipa l'arrivo di una nuova perturbazione ad inizio della prossima settimana. Vediamo invece quello che accadrà al Sud. Ancora instabilità sulla Sardegna specialmente sulla Sicilia e sulle regioni del sud-peninsulare. La Calabria, la Campania la Puglia ma anche qui è una situazione in miglioramento. Venerdì ma anche poi Sabato e Domenica. Dunque avremo ampie schiarite anche sulle regioni meridionali nel fine settimana con l'avanzamento dell'alta pressione che porterà un bel tempo diffuso anche qui nel fine settimana e poi comunque anche poi all'inizio della prossima settimana. Per il momento è tutto a più tardi.