Meteo: sabato migliora, nuova perturbazione da domenica

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Un weekend tra acquazzoni e anche schiarite, quello che ci attende con una giornata un po' più tranquilla sabato, domenica invece una nuova perturbazione fa il suo ingresso da Ovest, portando nuovamente maltempo. Questo è lo scenario che andiamo a vedere insieme con, appunto, l'ultimo vortice, quello di venerdì, che si dirige più verso la Grecia. Ultimi fenomeni solo tra Puglia e Calabria per la giornata di sabato, che è una giornata un po' più tranquilla ma, guardate, da Ovest sarà in ingresso una nuova perturbazione che porterà nuovo maltempo nella giornata di domenica, questa volta sui settori occidentali. Intanto, una giornata un po' più tranquilla, con una timida rimonta dell'alta pressione, cieli più sereni, solo qualche disturbo previsto sulle estreme regioni meridionali per la giornata di sabato. Fenomeni comunque alternati a schiarite. Domenica peggiora già in mattinata sul Nord-Ovest e sulla Sardegna, con fenomeni in estensione entro il pomeriggio anche alla fascia Tirrenica. Andiamo a vedere infatti la situazione dal punto di vista delle piogge: per sabato decisamente più scarse, concentrate tra Puglia, Basilicata e Calabria, qualche fenomeno già in serata sugli estremi confini di Nord-Ovest, il tutto con un rialzo delle temperature che si fa sentire, in particolare al Nord-Est e localmente lungo la fascia Tirrenica. Nuova perturbazione poi in ingresso domenica con, appunto, le piogge che iniziano a coinvolgere il Nord-Ovest, la Sardegna e entro il pomeriggio saranno localizzate anche sulle regioni centrali Tirreniche. Queste le nostre informazioni. Come sempre, per restare aggiornati c'è l'App "iL Meteo". .