Meteo: sabato vortice italico, ma avanza l'alta pressione

Ben ritrovati. Una nuova perturbazione in atto sull'Italia interesserà tutto il territorio dal nord a sud poi però nel fine settimana ci sarà un avanzamento dell'alta pressione. Allora vediamo l'evoluzione atmosferica e ci mostra la perturbazione in movimento, come si sposterà e quanto libererà poi nel fine settimana, da prima il nord e poi i cieli anche del centro e successivamente anche quelli del sud, spostandosi verso la penisola balcanica. Vediamo allora il dettaglio, le previsioni per il fine settimana e vedremo anche schiarite al nord, già da sabato, con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, ancora neve però sulle Alpi Altoatesine, ultimi rovesci sulla Romagna ma sarà un contesto di bel tempo con l'avanzamento dell'alta pressione che porterà anche nebbie però sulle pianure del Nord, specialmente al mattino ma anche cieli soleggiati. Ultimi residui resteranno sulle regioni che si affacciano sull'Adriatico ma anche qui il tempo migliorerà, però all'inizio della prossima settimana. Vediamo quello che accadrà invece al sud con le ultime instabilità sulla Sicilia, sulla Campania e come vedete anche tutto il resto del Sud peninsulare. Situazione poi in miglioramento nella giornata di domenica. Nel fine settimana saranno interessate ancora di più le regioni che si affacciano, anche qui sull'Adriatico, quindi il sud Adriatico e anche la Sicilia, poi comunque la situazione migliorerà e anche qui a parte gli ultimi residui di pioggia sarà un inizio di settimana prossima all'insegna del bel tempo. Per il momento è tutto, a più tardi.