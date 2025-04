Meteo, scoppia una fase estiva anticipata con 30°C

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo, ponte del 01/05 soleggiato e caldo. Andiamo subito a vedere insieme intanto questa mappa che rappresenta gli ultimi temporali di una fase molto instabile, temporali sulla fascia tirrenica, sulle isole maggiori, ma poi torna l'anticiclone africano. Temperature in aumento decisamente per il martedì, e dunque abbiamo colorazione rossa su gran parte dell'Italia, in particolare anche un aumento di 8-10 gradi sulla Sicilia occidentale dopo i temporali, per quanto, Riguarda le previsioni nel dettaglio, possiamo notare gli ultimi giorni, di aprile all'insegna del sole, salvo timidi, acquazioni ancora residui soprattutto al sud sull'Appennino centrale. Il martedì, il mercoledì invece sarà soleggiato pienamente. Ma poi le note buone arrivano con l'inizio del mese di maggio, quando l'anticiclone africano, questo mostro arancione, risale dall'Algeria verso la Francia, colpendo anche Sardegna, Corsica e centro nord, e dunque andiamo verso un periodo, soleggiato, ma anche caldo. La prima ondata di calore, supera i 30 gradi all'ombra in Sardegna e non solo. Andiamo a vedere ad esempio il 01/05 con valori termici comunque alti, e poi 29 gradi a Firenze, 32 addirittura a Bolzano, scoppia una fase di anomalia termica, così si dice in gergo e in particolare infatti vediamo per domenica il rosso fuoco, sull'Italia con un'anomalia di 8 gradi in più rispetto alle medie climatiche. Queste le nostre informazioni meteorologiche, come sapete, tutti i dati sull'app il meteo. .