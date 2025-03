Meteo, serie di perturbazioni atlantiche verso l'Italia

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo. Molte nubi, piogge in arrivo, una serie di perturbazioni. Una settimana di eccessi: dal caldo africano al Sud, alle piogge torrenziali al Nord. Insomma monitoreremo tutto. Intanto a Napoli Posillipo un cielo nuvoloso. Anche qua arriveranno delle piogge, ma il maltempo questa settimana colpirà soprattutto il Centro-Nord, in particolare Liguria e Nord-Est. Attenzione, un po' su tutto il versante tirrenico. È un quadro difficile, dunque, sintetizzato da questo cartello che ricorda la settimana degli eccessi perché andremo dai 31° della Sicilia, soprattutto venerdì, già ieri 28°, anche alle piogge monsoniche torrenziali del Nord-Est, in particolare in Friuli 300 millimetri ma, come detto, anche in Liguria, gran parte del Nord, della Toscana, localmente il Lazio. È dunque una settimana complessa. Perché? Perché abbiamo un ciclone molto potente sulla Spagna che spinge queste perturbazioni in serie, un treno di perturbazioni da Sud-Ovest verso Nord-Est. Vediamo passare la prima in questo momento: intensi temporali, comunque tra basso Lazio, Campania e Puglia. La seconda che arriva verso la Liguria nel corso della giornata riportando maltempo. La carta sinottica infatti, spinge le precipitazioni proprio dal Golfo del Leone verso il Nord-Ovest italiano, dove avremo un peggioramento sensibile nella giornata di oggi, piogge in arrivo anche sulla Toscana. Poi domani diffuse su gran parte dell'Italia. Andiamo a vedere un po' le previsioni dunque. Un martedì all'insegna anche di qualche momento più asciutto al Centro-Sud in arrivo, mentre un peggioramento a Nord-Ovest. E poi il mercoledì piogge quasi ovunque, da Bolzano fino a Messina, più intense sulla Liguria e sul Triveneto. E poi ancora giovedì piogge a macchia di leopardo. Un'altra giornata molto perturbata sarà quella del venerdì. Infatti andiamo a chiudere con le mappe di sintesi. Iniziamo dal peggioramento al Nord-Ovest atteso oggi. Attenzione ai residui fenomeni tra Campania e Puglia. E poi guardate la colorazione un po' pappagallo, addirittura arancione, giallo, verde sulla Toscana, sul Lazio, soprattutto sul Nord-Est raggiunto da precipitazioni continue, anche più di 2 metri, sulle Alpi, di neve fresca. E addirittura la giornata peggiore è venerdì quando vediamo le piogge torrenziali sulla Liguria, sulla Toscana e ancora su tutto il Triveneto. Prudenza. Di contro chiudiamo con questa mappa che invece ricorda il caldo africano: 12° in più rispetto alla media sulla Sicilia, anche verso la Turchia. Insomma, supereremo i 30° in inverno sull'isola. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Tutti i dati come sapete sull'app il Meteo. .