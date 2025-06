Meteo: situazione dinamica, bello al nord, instabile al Sud

Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo, vediamo insieme i dettagli dei prossimi giorni e stiamo attraversando un periodo abbastanza instabile, perché una goccia fredda in quota scende verso il sud, ma andiamo a vedere tutti i dettagli. Come possiamo vedere già oggi un quadro abbastanza asciutto al nord, mentre al sud su Sardegna, Sicilia, e Campania e Lazio meridionali, anche verso sera attenderemo piovaschi intermittenti anche temporali. Le temperature massime da domani aumenteranno, torna il nostro anticiclone africano che porta il caldo, quindi una giornata serena con un cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Attenzione perché su Sicilia ci saranno dei temporali anche forti con rischio di grandine. Poi venerdì anche un quadro abbastanza asciutto, su gran parte del paese, il nostro anticiclone è sempre presente, soltanto sull'arco alpino si potrebbero formare temporali di calore. E con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento e come sempre vi ricordo che per ulteriori informazioni scaricate l'app Il Meteo. .