Meteo: sole al nord, residue precipitazioni al centro sud

Ben ritrovarti. Ancora sole nelle prossime ore al Nord mentre residui di precipitazioni al Centro e al Sud. Migliorerà entro la serata di domenica ad eccezione proprio della Sardegna e della Sicilia occidentale. Vediamo il dettaglio iniziando però dal Centro-Nord. E qua vediamo, con l'aiuto della nostra grafica, un contesto di bel tempo generale, con ancora qualche foschia e nebbia al mattino in pianura, in pianura padana, ma per il resto la situazione è molto stabile. Lunedì comunque un peggioramento. Un peggioramento che inizierà, in realtà, nella serata tra domenica e lunedì, tra la Liguria e l'Emilia, e poi la variabilità e il peggioramento che interesserà anche tutti i settori centrali, la Toscana meno, più invece le Marche e l'Abruzzo, fino poi anche alla Campania. Vediamo allora quello che accadrà al Sud. E vedremo che ancora restano i temporali sulla Sardegna, a causa del vortice di bassa pressione che interessa soprattutto quest'isola, e si è spostato anche verso le peninsulari. Vediamo ancora la Campania interessata da pioggia. E come vi dicevo il maltempo che resterà sulla Sardegna e anche però, in parte, sulla Sicilia, come vediamo anche da queste immagini. Per il momento è tutto. A più tardi.