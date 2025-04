Meteo, sole ma freddo a causa dell'aria da Nord-Est

Ben ritrovati con le nostre previsioni freddo ma sole sulla nostra penisola, questa la fotografia insomma dei prossimi giorni con stabilità atmosferica, ma queste temperature, al di sotto della media, non solo attenzione a gelate notturne proprio tra nella prossima notte al centro sud. Questo è lo scenario che andiamo a vedere insieme intanto con le immagini con la nostra webcam, siamo sulla Puglia dove oggi, sarà una giornata particolarmente ventosa, tanto che le massime, specie in questa zona sulla provincia di Bari non supereranno gli 11-12 gradi proprio a causa di questi venti freddi in entrata sul nostro paese. Responsabilità guardate, di un vero e proprio nucleo freddo con aria artica in discesa su tutta l'Europa orientale, lo stesso che sta lambendo le nostre latitudini, in particolare i settori adriatici porta queste temperature sotto media con minime decisamente fredde, decisamente contenute, specie per questa notte. Intanto splende il sole su gran parte del paese solo qualche innocua nube di passaggio, temperature massime contenute, minime ancor di più con valori prossimi allo 0, specie per la notte che ci attende, attenzione, quindi specie sui settori appenninici ma anche su quelli adriatici, un qualche disturbo sui settori occidentali, poi per la giornata di mercoledì, con qualche possibile piovasco tra Toscana e Sardegna, per il resto giovedì situazione del tutto tranquilla. Dicevamo dal punto di vista delle temperature queste massime contenute, guardate, specie sulla fascia adriatica ma anche sulle regioni del sud dove soffiano questi venti appunto provenienti da nord responsabili, guardate di un quadro particolarmente invernale per quanto riguarda le minime della notte che insomma, saranno prossime allo 0 su diversi settori, si parla poi di -5 -10 sui settori alpini. Chiudiamo però con una buona notizia, ovvero questo rialzo termico, che si avrà importante a partire da giovedì, quando rimonterà l'anticiclone. Queste le nostre informazioni, per maggiori dettagli come sempre c'è l'app iLMeteo.