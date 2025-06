Meteo, tanto caldo ma attenzione ai temporali al Nord

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo ancora tanto caldo nei prossimi giorni responsabilità di questa massa, di aria rovente, l'anticiclone africano, che insiste sulle nostre latitudini, attenzione anche a qualche temporale oggi al nord. Intanto con le immagini vi portiamo in Puglia tra le zone più calde, di questi giorni, ieri si sono sfiorati i 40 gradi, oggi la situazione non sarà da meno, specie nel Foggiano. Responsabilità di questo anticiclone, lo dicevamo, la mappa delle temperature che colora l'Italia di rosso, con appunto questo caldo che continuerà anche in vista del fine settimana; un fine giugno decisamente rovente con temperature sopra media. Temperature ieri che hanno toccato se non superato i 37-38 gradi su diversi settori da Cremona a Foggia a Trento, spiccano anche i 36 gradi delle grandi città con 35 gradi, sentiti tutti a Milano a causa dell'afa e dell'umidità. Oggi una giornata che vede appunto diverse località passare da arancione a rosso per quanto riguarda i livelli di rischio per le ondate di calore; sono ben 6, le città da bollino rosso aumenteranno in vista di domani. Una giornata oggi quindi, particolarmente calda da nord a sud, con ancora massime sopra media, attenzione a qualche temporale, specie sull'arco alpino che potrebbe estendersi nel pomeriggio alle vicine pianure, sono comunque, temporali di calore che hanno breve durata, ma forte intensità proprio a causa del caldo accumulato quindi prudenza. Domani poi ancora questi 35-36 gradi da nord a sud della nostra penisola. Chiudiamo con qualche fenomeno previsto per la giornata odierna, purtroppo però, non rinfrescherà l'aria proprio perché saranno temporali veloci e improvvisi che tenderanno anche a far risalire l'umidità dal terreno. Domani poi ancora molto caldo con queste punte di 40 gradi fino al sud. Chiudiamo con, velocemente, uno sguardo al weekend, anche in questo caso, tanto caldo con l'afa e l'umidità alle stelle, specie sulla Val Padana, 38 gradi a Roma, anche al sud continua a fare caldo in vista di domenica. Queste le nostre informazioni, per tutti i dati, come sempre c'è l'app Il Meteo .