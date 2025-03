Meteo, tanto sole e massime fino a 18-20°C

Ben ritrovati con il nuovo aggiornamento meteo è ancora l'anticiclone il grande protagonista di questi giorni, con tanto sole e temperature dal sapore primaverile con massime fino a 18-20 gradi su diversi settori della nostra penisola. La nostra penisola appunto interessata, lo vediamo insieme da questa massa di aria calda che rimane ben salda sull'Europa centrale tenderà man mano con il passare dei giorni a spostarsi man mano verso est con poi, in vista del weekend, l'ingresso di correnti umide, un po' più instabili che cambieranno la situazione. Intanto però lo scenario è del tutto tranquillo, vediamo quindi tanto sole e cieli sereni da nord a sud con appunto grande stabilità atmosferica e queste massime fino a 18-20 gradi. Cambierà la situazione in maniera più netta da domenica con l'arrivo di un ciclone. Intanto ci godiamo queste giornate dal sapore particolarmente primaverile, con valori sopra media non solo sulle regioni del centro sud ma anche al Nord. Un po' più contenute invece le minime con clima, diciamo frizzantino, nelle prime ore del giorno. Ancora tanto sole per giovedì, poi venerdì qualche nube in più sulle regioni del sud con qualche occasionale piovasco che inizia a interessare la Sicilia. Intanto però queste massime continuano ad essere in aumento anche per la giornata di mercoledì, questa volta in particolare al sud, guardate un quadro che ci mostra un'Italia con temperature massime decisamente gradevoli, prossime ai 18-20 gradi. Chiudiamo appunto con questa pioggia in arrivo venerdì sulla Sicilia proprio a causa dell'ingresso di correnti più umide che andranno a modificare la situazione. Queste le nostre informazioni come sempre per restare aggiornati sulle vostre località c'è l'app Il Meteo. .