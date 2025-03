Meteo, temperature massime sopra media e cielo sereno

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Anticiclone grande protagonista dei prossimi giorni, che porterà le temperature a valori anche sopra media, con tanto sole che splenderà da Nord a Sud. Questo è lo scenario che andiamo a vedere insieme, a livello atmosferico con due aree di bassa pressione: una sulla penisola iberica, una sull'Europa orientale che confinano, bloccano l'anticiclone proprio sulle nostre latitudini, sull'Europa centrale con, appunto, temperature che saranno in rialzo ma anche grande stabilità atmosferica. Queste le previsioni. Situazione tranquilla, quindi, da Nord a Sud, con al più qualche nube di passaggio, specie sulle regioni meridionali. Massime che sono in aumento, minime localmente contenute. Insomma, farà ancora freddo di notte ma poi grazie a questo sole le massime raggiungeranno anche i 15-16° al Nord, punte di 20° sulle regioni centro-meridionali, così anche per i prossimi giorni. Aumento delle temperature già previsto per la giornata di martedì. Guardate, su gran parte del Paese qualche grado in più, appunto, per quanto riguarda le massime che saranno, lo ricordiamo, decisamente primaverili, valori sopra la media del periodo. Questo proprio a causa dell'anticiclone. Guardate l'anomalia di temperatura che interessa in particolare tutti i settori balcanici, ma localmente anche la nostra penisola portando quindi a valori sopra media che ci terranno compagnia fino a fine settimana. Queste le nostre informazioni. Come sempre, per restare aggiornati c'è l'App "iL Meteo". .