Meteo: tempo più stabile, torna l'alta pressione

Ben ritrovati. Pressione in aumento sull'Italia, l'ultima perturbazione del 2021 abbandona gradualmente la nostra penisola lasciando le ultime instabilità specialmente sulle regioni meridionali. Ma in arrivo un anticiclone africano, torna dunque l'alta pressione, l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica ci mostra il comportamento delle piogge e della perturbazione che si avvicina alla penisola balcanica, alla Grecia e anche l'avanzata dell'alta pressione dall'Africa che giungerà dunque anche sull'Italia. Il dettaglio, e allora ci concentriamo sul Centro-Nord e avremo le ultime instabilità soprattutto sui settori centrali con nebbie, ma anche le nebbie ... le pianure del Nord. Torna l'alta pressione, pressione in aumento nelle prossime ore e dunque tornerà anche a splendere il sole sui nostri cieli seppure nelle prossime ore resteranno in parte ancora coperti. Il dettaglio per il Sud e ancora le ultime instabilità sulla Calabria ma in parte anche sulla Puglia e sulla Sicilia tirrenica, comunque torna anche qui l'alta pressione, torneranno i cieli soleggiati e ci avviciniamo ad un finale del 2021 caratterizzato, come vi dicevo, dall'avanzata dell'alta pressione e dall'arrivo dell'anticiclone africano. É tutto, a più tardi.