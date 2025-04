Meteo, tempo variabile con fenomeni sparsi da Nord a Sud

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Una Pasquetta a tratti perturbata, quella che ci attende sulla nostra Penisola, con condizioni di grande variabilità, quindi schiarite alternate anche a qualche acquazzone, qualche temporale. Andiamo a vedere insieme bene dove. La situazione infatti a livello atmosferico vede, appunto, questo fronte perturbato tra Francia e Spagna che si avvicina alla nostra Penisola, lo stesso che, appunto, porta queste note instabili, con un cambio di scena tra l'anticiclone, ma anche correnti fredde dal Nord Europa che cercano di insidiare il tempo sulla nostra Penisola. Situazione quindi a Pasquetta tipicamente primaverile, tipicamente quindi variabile che vedrà l'alternanza di sole, alternato allo scoppio di qualche temporale, più probabile sulle regioni centrali, specie a ridosso dei rilievi che avrà però breve durata. Situazione poi martedì simile, con ancora variabilità diffusa, specie sulle nostre regioni centrali. Andiamo a vedere anche la situazione al Sud. Qui un po' più tranquilla sui settori peninsulari. Sulle isole maggiori invece potremo vedere ancora una volta qualche acquazzone e qualche temporale che però non si farà sentire per tutta la giornata. Martedì questi fenomeni si spostano un po' più, sulle estreme regioni meridionali. Un miglioramento è atteso invece sulle due isole maggiori. Dicevamo quindi una Pasquetta con qualche acquazzone tipicamente primaverile che quindi potrà durare qualche ora sulle isole maggiori, ma anche sulle regioni centrali, ancora una volta a ridosso dei rilievi. Stessa cosa, fotografia quasi analoga, per la giornata di martedì, con qualche disturbo in più specie sulle Alpi orientali. Temperature tutto sommato nella norma con valori primaverili da Nord a Sud. Queste le nostre informazioni. Come sempre per restare aggiornati sulle vostre località, c'è l'app "iLMeteo". .