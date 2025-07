Meteo, temporali al Centro con lieve calo termico

Ben ritrovati con le nostre previsioni oggi giornata di temporali, specie, sulle regioni centrali, con anche un conseguente calo termico, poi rimonta l'anticiclone in vista del fine settimana con insomma tanto caldo che si farà vedere proprio nel weekend sulla nostra penisola. Intanto con le immagini vi portiamo in Abruzzo, oggi, allerta gialla su queste zone proprio per i temporali che si faranno vedere nel pomeriggio i classici, temporali di calore che quindi impiegherà poco tempo interesseranno poco tempo la zona, ma risulteranno anche di forte intensità. Lo vediamo anche sulla nostra mappa le precipitazioni questa linea temporalesca che si accende proprio a ridosso dell'Appennino centrale e meridionale si sposta poi entro sera verso i Balcani, con situazione che torna decisamente più tranquilla su tutta la penisola. Allerta gialla dicevamo su gran parte dell'Appennino centro meridionale, proprio per questi temporali pomeridiani che risulteranno anche di forte intensità a causa del caldo accumulato. Una giornata che vede situazione tranquilla sulle Regioni del nord, anche un occhio di sole. Questo caldo che comunque continua a farsi sentire, temperature più contenute invece sulla fascia adriatica e su quella appenninica per questi temporali che potranno sconfinare anche le vicine Regioni tirreniche. Venerdì poi situazione più tranquilla con la rimonta dell'anticiclone che sarà il grande protagonista del week-end. Chiudiamo con le piogge Questi fenomeni che interesseranno la dorsale appenninica localmente qualche temporale sparso, si farà vedere anche sui vicini settori adriatici e tirrenici, il tutto con un calo delle temperature che vediamo interessare in particolare la fascia ad est della nostra penisola, temperature che però saranno già in risalita da domani, complice l'anticiclone che sarà il grande protagonista del fine settimana. Queste, le nostre informazioni, come sempre per tutti i dati c'è l'app IlMeteo. .