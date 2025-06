Meteo: temporali al Nord, caldo africano al Centro-Sud

Ben ritrovati. È piena estate in Italia, ma attenzione arrivano dei temporali al Nord. In particolare il nostro cartello di sintesi infatti ricorda: piena estate su tutto il Paese con tanto sole e anticiclone africano, ma appunto abbiamo questo fulmine, che identifica la possibilità di temporali anche intensi sulle Alpi e le Prealpi in particolare. Infatti iniziamo subito con questo cartello che ricorda le precipitazioni sulle nostre montagne, anche temporalesche, e il calo delle temperature massime. Per il resto invece è piena estate, lo vediamo con le nostre grafiche previsionali. Quindi qualche acquazzone ancora il martedì in montagna, ma al Centro-Sud è tutto sole, temperature fino a 34-35 gradi, poi in ulteriore aumento sulle regioni meridionali. Probabilmente da metà settimana in poi potremo toccare già i primi 40 gradi. Chiudiamo con qualche acquazzone atteso comunque ancora nel corso dei prossimi giorni sulle Alpi, come vediamo dalla macchia blu, e poi ancora mercoledì, ma decisamente con minore probabilità e decisamente localizzati solo sul settore occidentale. Insomma è un quadro estivo, pienamente estivo, disturbato però da questi temporali intensi proprio favoriti dal calore. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. Tutti i dati sull'app "iLMeteo". .