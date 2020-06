Meteo, temporali e clima fresco fino a giovedì

Ben trovati con il nostro aggiornamento meteo. 25 grandinate dall'inizio di Giugno intensi. In particolare poi a Torino, Padova, al Nord, ma anche in Puglia e Sicilia, insomma un quadro meteorologico difficile. Temperature autunnali sotto i 20° anche nei prossimi tre giorni. Le massime al Nord. Vediamo dunque questo contesto complesso, con una perturbazione che dalla Scozia ha raggiunto l'Italia e porterà ancora temporali, in particolare nel pomeriggio e al Centro-Nord. Le precipitazioni infatti saranno favorite dal calore pomeridiano. Comunque avremo fenomeni anche al mattino, soprattutto mercoledì e giovedì al Nord. Vediamo dunque nel dettaglio quello che succederà in questa fase perturbata. Prudenza perché le piogge sono state abbondanti e fenomeni violenti anche nelle ultime ore. Abbiamo un martedì al Centro-Nord, al mattino anche con qualche schiarita sulle regioni centrali. Piogge comunque al Nord, attese nel corso della giornata e anche dei temporali. Mercoledì nuovo fronte instabile, con precipitazioni più diffuse su tutto il Centro-Nord soprattutto sulla fascia tirrenica e sul Settentrione a ridosso dei rilievi. Giovedì ennesima perturbazione atlantica con temperature anche intorno ai 18°, 19° di massima non solo al Nord, ma anche al Centro. Temperature di novembre e temporali al mattino e al pomeriggio. Venerdì, probabilmente un miglioramento, ad eccezione del Nord-Ovest. Le previsioni per il Sud. Ci sono stati dei fenomeni. Nelle prossime ore avremo ancora qualche momento di instabilità, atteso tra Puglia, Basilicata e Nord della Campania. Altrove ci saranno condizione soleggiate con temperature che raggiungeranno i 25°, 26° localmente e difficilmente. Infatti anche al Sud le temperature scenderanno mercoledì per portarsi decisamente sotto la media del periodo. Mercoledì qualche acquazzone, ma non particolarmente importante. Giovedì invece arriveranno degli acquazzoni anche al Sud tra Campania, Basilicata e Puglia, localmente sulla Calabria. Meglio sulle isole maggiori. Queste dunque le nostre informazioni meteo di una situazione complessa. A più tardi.