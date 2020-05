Meteo, temporali fino a giovedì mattina poi bel tempo

Bentornati con il nostro aggiornamento Meteo. Il caldo ha le ore contate, in particolare al sud, nelle ultime 24 ore con temperature oltre i 35 gradi all'ombra. Arrivano anche dei temporali. Però buona notizia all'orizzonte: anticiclone delle Azzorre da giovedì su tutta l’Italia. Andiamo a controllare la carta delle temperature. Come vediamo, il caldo eccezionale si sposta verso il Mediterraneo orientale e la Turchia, ancora un po’ in Grecia, con i valori che hanno toccato anche i 40° su queste zone negli ultimi giorni, dopo il record in Sicilia. Andiamo a controllare le previsioni meteorologiche per i prossimi 3 giorni. Apriamo con martedì al Centro-Nord. Arriva dell'aria fresca in quota che porta instabilità, dei temporali, in particolare tra Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Marche ma, a macchia di leopardo, un po' su tutto il Centro-Nord. Mercoledì migliora sulle regioni Settentrionali, ancora temporali sulle regioni centrali verso le adriatiche. Giovedì tempo buono, qualche addensamento residuo tra Abruzzo, Molise e basso Lazio. Temperature gradevoli. Adesso ci spostiamo insieme al Sud per vedere quello che succederà nel corso dei prossimi giorni. Ancora temperature piuttosto elevate, abbiamo detto, martedì in prevalenza soleggiato, con pioggia sulla Sardegna e in serata verso le coste tirreniche. Mercoledì infatti avremo dei temporali sparsi su gran parte del Meridione. Le temperatura ovviamente caleranno e giovedì ancora residua instabilità al mattino sulla fascia adriatica e sul settore ionico. Dal pomeriggio ampie schiarite, a iniziare dai settori occidentali. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. A più tardi.