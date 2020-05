Meteo, temporali forti poi bel tempo da giovedì

Bentrovati con le nostre previsioni del tempo. Rapido raid temporalesco, però anche intenso su gran parte dell'Italia, quindi prudenza dopo il gran caldo, una circolazione depressionaria con aria fresca in quota porta dunque instabilità. Temporali, acquazzoni e rovesci, da Nord a Sud. Controlliamo insieme la nostra carta sinottica che ci mostra, appunto, la nuvolosità compatta che si sposta dal Nord verso le Regioni meridionali, portando dei temporali anche forti, in particolare, dunque, questo nucleo si sposterà dalla Sardegna verso le Regioni centrali, verso Sud, portando però maltempo anche sull'Emilia Romagna, poi abbandonerà l'Italia da giovedì pomeriggio, sotto la spinta dell'Anticiclone delle Azzorre che tornerà prepotente. Andiamo a vedere insieme nel dettaglio quello che succederà nel corso dei prossimi giorni. Apriamo con mercoledì al Centro Nord. Piogge ancora intense sull'Emilia Romagna, poi verso tutte le Regioni centrali, in particolare tra: Marche, Abruzzo e basso Lazio, quindi prudenza anche sul Molise, poi giovedì torna il bel tempo e dunque condizioni anticicloniche anche venerdì. Non è ancora escluso qualche momento di instabilità sul Nord Est e fascia adriatica nel corso della giornata di venerdì, ma ne riparleremo. Intanto controlliamo insieme quello che succederà anche al Sud, in particolare al Sud, perché dopo i 40 gradi della scorsa settimana, crollo di 10-12 gradi nei valori massimi, temporali forti, dunque prudenza, in particolare sulle regioni peninsulari, poi, dalla giornata di giovedì, in particolare dal pomeriggio, miglioramento anche al Sud, con l'espansione dell'Anticiclone delle Azzorre, ritornano le condizioni primaverili, con le temperature massime che però si manterranno leggermente sotto la media del periodo. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Sono temporali primaverili, ma piuttosto intensi perché arrivano dopo un periodo di grande caldo. Queste sono le nostre formazioni, a più tardi.