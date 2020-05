Meteo, temporali forti verso il sud, poi tutto sole

Ben trovati con il nostro aggiornamento meteo. Attenzione ai temporali molto forti al Centro Sud, anche ai venti intensi dai quadranti settentrionali nel corso del prossime ore, ma all'orizzonte una buona notizia. Torna all'anticiclone delle Azzorre, avremo giorni decisamente gradevoli. Anche più di qualche giornata. Andiamo a controllare subito la carta sinottica con le precipitazioni e il vento associato, perché la perturbazione intensa al Centro-Sud, dunque, ritroviamo temporali ancora violenti in spostamento verso le regioni adriatiche, verso il Sud peninsulare in particolare. Dunque vediamo proprio le precipitazioni, ma anche i venti da Nord che saranno intensi anche nella giornata di giovedì e parte di venerdì poi al Sud. Adesso le previsioni nel dettaglio. Apriamo con un miglioramento al Nord giovedì, ancora qualche addensamento tra Abruzzo, Molise e basso Lazio, ma insomma ormai la perturbazione sarà spostata verso Sud, verso i Balcani. Venerdì bel tempo. Abbiamo appunto ancora un po' di vento giovedì, qualche velatura venerdì al Nord, sabato qualche addensamento sulla Liguria di ponente, su Alpi e Prealpi, con possibili acquazzoni in montagna, soprattutto nel pomeriggio. Questo è il quadro. Abbiamo visto delle temperature decisamente accettabili intorno ai 25, 28 gradi, quindi si starà molto bene anche con un contenuto di umidità piuttosto basso. Questo è l'anticiclone delle Azzorre. Al Sud invece prudenza ancora nel corso delle prossime ore per i temporali violenti, in particolare sulle zone peninsulari. Poi abbiamo ancora qualche pioggia residua tra Puglia, Calabria e Sicilia al mattino di giovedì. Localmente anche sulla Basilicata. Quindi ancora dei temporali, ma migliora. Venerdì infatti ritroviamo il sole, ritroviamo però ancora dei venti piuttosto tesi. Per quanto riguarda le estreme regioni meridionali sabato tutto sole. Ci saranno molte giornate soleggiate al Sud, è quasi un anticipo d'estate con temperature appunto, gradevoli. Non più i 40 gradi con lo Scirocco afosi e opprimenti, ma i 27, 28 gradi con condizioni ottimali. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. A più tardi.