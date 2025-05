Meteo, temporali pomeridiani sui rilievi del Centro-Nord

Ben ritrovati con le nostre previsioni temporali pomeridiani localmente forti sono protagonisti di questo inizio settimana a causa della mancanza di un anticiclone abbastanza stabile. La situazione infatti che vediamo insieme ci mostra già qualche nube di passaggio, sulle regioni del Nord, in particolare sull'Alto Piemonte, dove vi portiamo con l'aiuto della nostra webcam, qualche nube appunto di passaggio con temporali che scoppieranno specie nelle ore pomeridiane a ridosso delle Alpi, ma anche dell'Appennino. Questa è la situazione, queste le piogge che si accendono appunto, sui rilievi del Centro Nord localmente sulle isole maggiori e sul Sud, per una serata poi, un po' più tranquilla. Quindi la giornata che parte bene, parte con anche qualche occhio di sole nel pomeriggio, temporali localmente forti dalle Alpi agli Appennini, locale, sconfinamento. alle vicine pianure, temperature pressoché invariate. Domani poi stessa cosa ancora questi temporali, questi acquazzoni sparsi che interesseranno localmente anche le regioni del Sud. Mercoledì invece una giornata un po' più tranquilla con un occhio di sole tempo più asciutto, preludio a un peggioramento che si avrà poi in serata con l'arrivo di un nuovo ciclone. Intanto ci concentriamo con questa prima parte di settimana dove appunto vedremo temporali lo intensi sulle Alpi sull'Appennino, lo ricordiamo in sconfinamento entro sera anche a diversi settori della Val Padana. Stessa cosa per la giornata di domani, quando i temporali si concentreranno su Alpi Appennino, ma anche sui settori del Basso Tirreno. Chiudiamo con mercoledì un rialzo delle temperature che si farà sentire, specie sulle regioni del Nord. Queste le nostre informazioni per restare aggiornati come sempre c'è l'app IlMeteo. .