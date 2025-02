Meteo, temporanea alta pressione con tempo stabile

Bentrovati col nostro aggiornamento meteo. Vediamo insieme come sarà il tempo durante il prossimo weekend. Iniziamo da una carta sinottica con la pressione in quota che ci ricorda il passaggio di un ciclone sul centro Europa. Ciclone che però pigramente resterà un po' su queste zone influenzerà durante il weekend il tempo del centro nord. Insieme dunque alla discesa di aria un po' più fredda dalla Polonia, ma anche alla risalita di aria più mite dal Nord Africa, il classico scontro tra due masse d'aria diverse. Tutto ciò significa qualche pioggia sulla Liguria l'alta toscana, il venerdì soprattutto localmente in Umbria, in Emilia Romagna, poi un peggioramento sabato al nord ovest e sulle regioni centrali italiane. Domenica torna un po' più di sole, con qualche addensamento a macchia di leopardo, qualche piovasco più probabile sulla dorsale appenninica. Temperature in leggero calo, neve fino agli 800-1000 metri di quota. Sull'appennino centosette pensate un po'. Il venerdì con diciannove gradi a Catania è ancora buono su gran parte del sud delle isole maggiori diciannove ancora in Sicilia anche sabato primo marzo. Qualche acquazzone però tra Campania e Puglia. Anche domenica, con l'instabilità che interessa questo comparto. Vediamo le precipitazioni attese dunque il venerdì ultimo giorno di febbraio, con qualche pioggia più intensa sulla Liguria, sull'appennino settentrionale anche nevosa e dunque fenomeni, vedete a macchia di leopardo, al centro Nord, molte nubi comunque sull'Italia. Un sabato con lo scirocco sul Centrosud col Grecale al Nord, lo scontro di due masse d'aria maltempo sul nord ovest e tanta neve sulle Alpi occidentali. Poi maltempo al centro. Domenica va meglio. La prossima settimana scoppierà la primavera. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. Tutti i dati sull'app IlMeteo. .