Meteo, tornano gelo e neve con forti venti e mareggiate

Ben ritrovati con le nostre previsioni, cambia decisamente lo scenario sulla nostra penisola in entrata infatti correnti in molto fredde che riporteranno la pioggia, la neve, ma anche venti che soffieranno forti proprio tra giovedì e venerdì. Questa infatti la situazione, andiamo a vedere bene insieme perché dal flusso Atlantico che transita. guardate a Nord dell'Italia, si stacca una perturbazione che inizia a scivolare sulla nostra penisola, da Nord verso Sud, riportando quindi la pioggia e accompagnata da correnti molto fredde provenienti proprio dal Mare del Nord. È questa quindi la situazione per i prossimi giorni, complicata dal punto di vista meteorologico con la pioggia e rovesci che da prima interesseranno il Nord, poi le regioni del centro-sud, la neve che torna a farsi vedere sulle Alpi, ma anche in Appennino e attenzione soprattutto a venti forti e possibili mareggiate per la giornata di venerdì, che sarà la più complicata dal punto di vista del maltempo. Intanto giovedì si accendono le piogge sulle regioni del Nord e localmente sull'alto Tirreno con un calo delle temperature che si farà sentire su tutta Italia. venerdì poi piogge e rovesci sparsi su gran parte del paese con nevicate in Appennino dai 500-600 metri di quota. Questi infatti i fenomeni previsti per un giovedì che vedrà un peggioramento specie nel pomeriggio su Lombardia, Triveneto ma anche fascia tirrenica con la neve dai 1000 metri di quota sulle Alpi, venerdì poi una giornata di maltempo decisamente che interesserà gran parte del paese, si sposterà man mano verso il centro-sud accompagnato anche da locali forti raffiche di vento si faranno sentire specie sulla Sardegna ma anche sulla fascia tirrenica, sulla Sicilia, quindi attenzione anche a possibili mareggiate. Queste le nostre informazioni come sempre per tutti i dettagli sulle vostre località c'è l'app Il Meteo.