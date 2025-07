Meteo: tornano temporali al Nord, ancora caldissimo al Sud

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Tornano i temporali a farsi vedere sulle regioni del Nord, in particolare tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Al Sud invece ancora caldissimo, con queste temperature massime anche ben oltre i 40 gradi. Questo è lo scenario che andiamo a vedere insieme con la mappa delle temperature. L'Italia ancora una volta che si colora di rosso, in particolare sulle regioni del Sud per l'anticiclone africano che continua a interessare il bacino del Mediterraneo e continua a portare quest'area molto calda di matrice sahariana, con temperature che, appunto, sulla Sicilia, sulla Puglia e localmente sulla Sardegna supereranno anche i 40 gradi. Un'Italia divisa dal punto di vista meteorologico con, appunto, il ritorno dei temporali al Nord tra la serata di mercoledì e poi la giornata di giovedì. Vedremo, appunto, questi fenomeni localmente anche intensi proprio per il caldo accumulato. Continua invece a fare particolarmente caldo al Sud. Un mercoledì quindi che inizia tranquillo, peggiora poi dal pomeriggio con i primi temporali sulle Alpi, sulle Prealpi occidentali, in estensione alle alte pianure. Si faranno vedere poi anche giovedì su gran parte del Nord, anche in questo caso sui settori orientali. Continua invece il richiamo di aria molto calda dal Sahara sulle regioni del Sud con, appunto, picchi che potranno toccare i 40 gradi. È questa la fotografia dell'Italia divisa in due per un giovedì che vede appunto il maltempo, questi temporali, che poi contribuiranno anche a un calo delle temperature ulteriore al Nord. Al Sud invece ancora questa bolla africana e queste temperature prossime ai 40 gradi. Queste le nostre informazioni. Come sempre per tutti i dettagli sulle vostre località c'è l'app "iLMeteo". .