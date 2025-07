Meteo, tra forti temporali al Nord e oltre 40°C al Sud

Ben ritrovati con le nostre previsioni, la nuova settimana si apre con un'Italia dai forti contrasti, da un lato le temperature sopra media sulle regioni del sud, con picchi di 40° dall'altro i temporali anche violenti che interesseranno il nord in questi giorni. Con le immagini, vi portiamo proprio sulla Puglia. Oggi temperature particolarmente calde, toccheremo i 41° in provincia di Foggia, sono valori decisamente sopra la norma. Responsabilità ancora una volta dell'anticiclone africano. Lo vediamo, porta tanto caldo a sud, nel contempo però un ciclone sulle isole britanniche, è responsabile dei temporali che vedremo tra oggi e mercoledì sulle regioni del nord, accompagnati qui anche da un calo delle temperature. Allerta gialla infatti per i fenomeni che oggi interesseranno, i settori a nord della nostra Penisola, transiteranno velocemente da ovest verso est, risulteranno anche violenti, allerta arancione sulla Valchiavenna, quindi prudenza proprio in queste ore per il transito di questo fronte. temporalesco che si muove da ovest verso est, interessa principalmente le Alpi, ma anche le Prealpi. Situazione invece opposta al sud con tanto caldo, tanto sole anche nei prossimi giorni queste massime in roventi picchi di 40° se non oltre anche le minime saranno particolarmente alte, specie sulla Sicilia, mercoledì poi di nuovo temporali che si faranno vedere ancora una volta sulle regioni del nord. Chiudiamo infatti con questi fenomeni oggi localizzati tra Alpi, prealpi con locale sconfinamento alle vicine pianure risulteranno attenzioni di forte intensità proprio a causa del contrasto termico con il caldo accumulato sulla nostra penisola, caldo che continua a farsi sentire anche in vista di domani al sud, con queste temperature anche superiore ai 40°davvero caldo, mercoledì poi ancora qualche temporale sempre, confinato sui settori alpini e prealpini del nord, il tutto con temperature decisamente più contenute, queste le nostre informazioni. Per maggiori dettagli, come sempre c'è l'app Ilmeteo. .