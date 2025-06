Meteo, tra rimonta anticiclonica e temporali al Sud

Ben ritrovati con le nostre previsioni, rimonta da oggi l'anticiclone, sulla nostra penisola con temperature che saranno in rialzo. Attenzione però a qualche temporale specie, sulle regioni dell'estremo sud localmente violento, così come è stato nella giornata di ieri con le raffiche di vento che in Sicilia hanno superato, pensate i 100 chilometri orari. Intanto la situazione con la nostra webcam, una giornata che vede appunto um cieli più nuvolosi. minacciose all'orizzonte, in questo caso siamo sulla Calabria con appunto qualche disturbo previsto per la giornata odierna. Giornata che però vede anche la rimonta dell'anticiclone africano, ce lo dimostra la mappa delle temperature con l'Italia che torna a colorarsi di rosso. Sarà così anche nel corso del weekend con ancora l'anticiclone ancora l'aria calda africana, grande protagonista sul Mediterraneo centrale. Intanto una giornata tranquilla, se non sulle regioni del sud, quella di oggi con appunto qualche temporale, specie, tra Sicilia e Calabria, temperature già man mano in aumento, 36 gradi a Roma, 37 a Firenze, domani poi, qualche temporale di calore da segnalare lungo l'arco alpino. Temperature dicevamo in rialzo già a partire da oggi su gran parte della penisola con il caldo che si farà sentire in maniera importante specie in vista del fine settimana. Un fine settimana appunto con bel tempo se non per qualche disturbo per la giornata di sabato sulle regioni del nord, qualche temporale, specie al nord-ovest, domenica poi situazione un po' più tranquilla con ancora, questo caldo opprimente, specialmente nei settori interni. Chiudiamo con appunto qualche pioggia, specie sotto forma di temporale di calore prevista proprio per sabato sulle regioni di nord-ovest. Queste, le nostre informazioni per restare aggiornati, come sempre c'è l'app Il Meteo. .