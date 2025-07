Meteo, tra temperature bollenti e forti temporali al Nord

Ben ritrovati con le nostre previsioni non molla la presa sull'Italia e sull'Europa, l'anticiclone, africano, il grande protagonista di questi giorni che sta portando temperature, record con punte anche di oltre 40°, non solo sulla nostra penisola, lo scenario che andiamo a vedere insieme sono queste fiammate di caldo che arrivano direttamente, dal Nord Africa, guardate come si espandono un po' su tutto il Mediterraneo centrale, fino alla Germania, fino al Regno Unito con questo caldo anomalo per il mese di giugno, ma anche per l'inizio di luglio, sono temperature 8-10°, rispetto alla media. Guardate però la buona notizia nel weekend come l'anticiclone scende, scende di quota, si ritira più verso Sud e lascia entrare quindi correnti atlantiche, decisamente più fresche che però daranno origine a temporali anche forti. Intanto, altre giornate di caldo, altre giornate con temperature nelle grandi città fino a 38-40° caldissime, Roma e Firenze, non solo, anche sulle regioni del nord questi 38° a Milano, conditi da qualche temporale su Alpi e prealpi che potrebbe risultare anche di forte intensità. Venerdì poi ancora qualche temporale, sulle Alpi, cambierà la situazione in vista del weekend, con l'ingresso appunto dicevamo di aria più fresca e finalmente si potrà tirare, un sospiro di sollievo. Intanto rimangono alte le temperature anche prossime ai 40° specie sui settori interni della Campania, sulla Val Padana, ma anche localmente sulle regioni del sud, di notte non va meglio con queste minime decisamente alte sopra i 20°, per questo parliamo e viviamo di notti tropicali. Chiudiamo con appunto qualche fenomeno in arrivo, confinato ancora una volta però sulle Alpi e sulle Prealpi, localmente solo alle vicine pianure per giovedì e venerdì cambierà lo scenario poi in vista del weekend, con l'arrivo di temporali decisamente più estesi sulle regioni del nord. Queste le nostre informazioni, per tutti i dati c'è l'app IlMeteo. .