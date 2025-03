Meteo, tutto sole con temperature oltre i 20°C

Bentrovati col nostro aggiornamento meteo. È anticipo di primavera. L'equinozio sarà il 20 marzo. Ebbene, con due settimane appunto di anticipo abbiamo questo sole al mattino anche a Milano, possiamo vederlo con la webcam di piazza del Duomo, e le temperature massime su buona parte dell'Italia intorno ai 20°, a Milano 18°, fino ai 21° anche di Firenze. Insomma, è un quadro decisamente caldo per il periodo. Siamo anche 6-7° oltre le medie. Per quanto riguarda le immagini prese dal satellite, la primavera si conferma con questo sole, con questo cielo sereno su gran parte del continente. Il mal tempo che colpisce duro invece tra le Canarie e la Spagna e le perturbazioni che sfilano alle alte latitudini. Altre immagini interessanti: questa dell'anomalia termica abbiamo 12° in più rispetto alla media su tutta l'Europa orientale, là dove è grigio scuro o bordeaux. Anche sull'Italia temperature, abbiamo detto, molto, molto miti, soprattutto di giorno, perché al mattino fa ancora piuttosto freddino. Questa è un po' la primavera in anticipo proprio durante i primi giorni di marzo, succede questo. Alta pressione consolidata su tutta la penisola. Fastidi invece sulle isole maggiori in aumento nella giornata di domani, soprattutto sulla Sardegna con i primi piovaschi in serata, localmente intensi sul cagliaritano, e poi il maltempo in Sicilia venerdì e qualche pioggia sparsa anche in Sardegna. Infatti vediamo questa prima perturbazione che disturba un po' il regime dell'anticiclone. La vediamo con le precipitazioni di giovedì sulla Sardegna centro-meridionale e sulla Sicilia, ma soprattutto guardate venerdì fenomeni molto intensi sul settore orientale ionico della Sicilia, instabilità su queste zone. E poi veniamo al fine settimana. Come sarà il tempo? Il tempo sarà buono sabato su gran parte del territorio, salvo un po' di instabilità al Sud, mentre domenica arriverà una perturbazione dal pomeriggio anche intensa al Nord-Ovest. Infatti sabato prevalenza di sole, abbiamo detto, queste precipitazioni tra Calabria e Metaponto, per il resto bello. Mentre domenica attenzione al peggioramento forte già dal pomeriggio sulla Liguria e poi in serata su tutte le zone blu-celestine. Queste le nostre informazioni meteorologiche. Tutti i dati come sapete sull'app Il Meteo. .