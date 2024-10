Meteo, ultime piogge in Sicilia e qualcuna al Centro

Ben trovati con le nostre previsioni. Una situazione più tranquilla sulla nostra penisola con l'anticiclone delle Azzorre che torna a essere protagonista e nello stesso tempo però correnti instabili entrano proprio sulle nostre latitudini portando ancora qualche pioggia. Temperature però che saranno in rialzo. Intanto vediamo la situazione con degli strascichi del maltempo che ha colpito negli scorsi giorni la nostra penisola. Oggi possibili ancora piogge in Sicilia, ancora sul messinese, fortemente provato dalle piogge dei giorni precedenti. La situazione tornerà tranquilla dal pomeriggio. Dicevamo infatti di piogge. Tante registrate anche nella giornata di ieri, sempre tra Sicilia e Calabria, con accumuli importanti sulla Sicilia orientale. Per questo allerta gialla su queste zone ancora una volta per la pioggia che sta mettendo a dura prova non solo il nostro Sud ma anche le regioni del Nord. Perché? Perché rimane l'allerta rossa idraulica tra costa e pianura ferraresi, allerta arancione sempre idraulica sulle zone vicine proprio per i corsi dei fiumi che vengono monitorati e un terreno così fragile a causa delle tante precipitazioni. A proposito di piogge. Ancora qualche fenomeno come detto tra Sicilia e Calabria ma guardate poi questi fenomeni risalgono verso il versante tirrenico. Nel pomeriggio si potrà far vedere appunto qualche piovasco, qualche temporale in particolare sui settori tirrenici centrali. Vediamo quindi insieme la situazione. Le previsioni. Un contesto più tranquillo al Nord, localmente anche al Sud con gli ultimi fenomeni tra Calabria e Sicilia. Ma nuove piogge si accenderanno proprio sulle regioni centrali tirreniche per oggi. Stessa cosa domani con ancora qualche disturbo, qualche pioggia in estensione anche alle regioni del Nord. Giovedì poi fenomeni un po' più importanti per un nuovo impulso perturbato che raggiungerà proprio giovedì la nostra penisola. Intanto la situazione quindi oggi. Qualche fenomeno specie pomeridiano come detto a ridosso del versante tirrenico. Domani altre piogge che saranno comunque più deboli e alternate a pause asciutte rispetto a quelle sperimentate nei giorni scorsi. Questa la situazione giovedì con i fenomeni che si fanno un po' più importanti e un po' più abbondanti. Queste le nostre informazioni. Continueremo a monitorare la situazione. Per tutti i dati c'è l'app il Meteo.