Meteo, ultimi rovesci sul Nord-Est poi bel tempo

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo. Ultimi temporali poi importante calo delle temperature. Vediamo insieme infatti il cartello di sintesi con il fulmine dunque che ricorda una situazione di instabilità, in particolare con gli ultimi temporali sul nord-est, fascia adriatica, localmente al sud, ma attenzione al calo anche delle temperature, avremo delle minime piuttosto frizzanti nel corso dei prossimi giorni. L'analisi sinottica vede lo spostamento della perturbazione, questo nucleo freddo verso i Balcani, con una rimonta dell'alta pressione, ma niente paura, non avremo il caldo africano almeno fino al 20 di luglio, si starà bene. Il calo delle temperature minime sarà sensibile su tutto lo stivale, come vediamo, scenderanno le temperature anche al sud, le massime dopo i 40-41 gradi delle ultime ore in Sicilia si riporteranno nella media del periodo. Vediamo insieme le previsioni del tempo dunque all'insegna di un miglioramento dopo gli ultimi temporali delle prossime ore, come abbiamo detto, tornerà il sole ovunque con massime intorno ai 29-30-32 gradi, quindi l'estate di una volta, l'estate con l'anticiclone delle Azzorre, con temperature gradevoli e pienamente soleggiate. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento, come sapete tutti i dati sull'app iLMeteo. .