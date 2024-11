Meteo: ultime piogge in esaurimento, poi torna il gelo

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Oggi le ultime, gli ultimi strascichi della perturbazione che ieri ha attraversato la nostra penisola, poi una giornata di pausa in attesa di un nuovo peggioramento con l'arrivo del freddo, il ritorno della neve è previsto da venerdì. Intanto con le immagini della nostra webcam all'estremo nordest oggi potremo assistere ancora a qualche fenomeno, in particolare sul Triveneto, ma anche sul basso Tirreno. Questa perturbazione poi nel corso del pomeriggio già abbandonerà la nostra penisola. Lo vediamo infatti bene insieme, ultime piogge, ultimi fenomeni come detto tra basso Lazio e Campania, localmente sul nordest, poi situazione più tranquilla, così come domani. Intanto queste quindi le nostre previsioni, una giornata che vedrà comunque cieli nuvolosi oggi, un po' su tutto il nord e sulle regioni centrali, va meglio al sud con ampie schiarite e temperature ancora prossime ai 20° di massima. Domani poi attenzione alla nebbia specie sulla Valpadana, una giornata però tutto sommato tranquilla, dal punto di vista atmosferico. Cambia lo scenario venerdì, arriva questa nuova perturbazione accompagnata da aria fredda, porterà la pioggia in particolare al centro-sud. Intanto vediamo questi ultimi scarsi fenomeni per la giornata odierna. Come detto sul nordest, ma anche sui settori tirrenici, attenzione alla nebbia domani specialmente al nordovest, quando sarà a tratti anche fitta. Guardate da venerdì, appunto, l'ingresso di aria fredda direttamente dalla Russia, dai Balcani porterà non solo la pioggia, ma anche un calo delle temperature che si registrerà un po' su tutta la nostra penisola. Queste le nostre informazioni. Come sempre per maggiori dettagli potete scaricare l'app iLMeteo.