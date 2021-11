Meteo: un vortice sul Mediterraneo interessa ancora l'Italia

Ben ritrovati. Un vortice mediterraneo continua ad interessare l'Italia e purtroppo ci aspettano piogge e temporali almeno fino a metà Novembre. Vediamo il dettaglio iniziando proprio dal Centro-Nord e vedremo un contesto ancora molto instabile. La settimana inizierà proprio all'insegna della pioggia e del maltempo soprattutto a Nord-Est ma anche poi sui settori tirrenici, con una situazione simile anche nella giornata di martedì. Vediamo anche quello che accadrà invece al Sud. E allora ancora una situazione perturbata sulla Sardegna con possibili temporali ma anche sulla Sicilia occidentale perché, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, il vortice sta colpendo soprattutto la Sardegna ma anche la Sicilia perché è bloccata questa situazione di bassa pressione proprio in queste zone. E dunque poi invece un miglioramento altrove. Come vediamo però ancora instabilità soprattutto sulla Puglia e su tutti i settori meridionali anche nella giornata di martedì. E dunque un inizio di settimana all'insegna del maltempo.