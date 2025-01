Meteo, venerdì tregua poi nuova perturbazione al Nord

Ben ritrovati con le nostre previsioni. Verso un fine settimana che parte tranquillo, con temperature anche sopra media al sud, poi una nuova perturbazione si farà vedere per la giornata di domenica riportando pioggia e neve specie al nord. Questa la situazione che andiamo infatti a vedere a livello europeo, con questo continuo flusso Atlantico che manda impulsi verso l'Europa, verso la nostra penisola. Guardate uno poi tenderà ad avvicinarsi per la giornata di sabato e coinvolgerà poi le nostre regioni del nord in quella di domenica. Intanto però un venerdì tranquillo all'insegna della stabilità atmosferica, tende a rimontare l'anticiclone sulla nostra penisola, portando quindi queste temperature anche sopra media 15, 16 gradi, localmente punte di 20 gradi di massima al sud, sabato poi nel pomeriggio le prime avvisaglie di un cambio del tempo al nord ovest con l'arrivo della pioggia, piogge che saranno in estensione a gran parte del nord ma anche alla Toscana per la giornata di domenica con la neve che torna a fare capolino sulle nostre Alpi. Intanto dicevamo, queste temperature sopra media per effetto dell'anticiclone specie al sud ma anche sulle regioni centrali 15, 16 gradi di massima, sono decisamente sopra media rispetto al periodo e le piogge che tornano per la giornata di sabato sul nord ovest già qualche fiocco di neve sulle Alpi occidentali, domenica poi piogge localmente anche abbondanti sulle nostre regioni del nord e tra Liguria e Toscana. Queste le nostre informazioni, come sempre per tutti i dettagli sulle vostre località c'è l'app iLMeteo.