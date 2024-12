Meteo, vento forte e neve in collina al Centro-Sud

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo, ottime festività a tutti, vediamo insieme con quale meteo iniziando dalla carta sinottica. Una carta sinottica molto chiara con un ciclone che si spinge verso il Mar Egeo passando dallo Ionio, con una circolazione depressionaria dunque che porta dell'instabilità sul Medio Adriatico e al Sud bello al Centro-Nord. Per quanto riguarda i fenomeni nelle ultime ore le nevicate sull'Appennino, anche a quote basse, con questa colorazione rosa. Si va verso un bianco Natale, lo scopriamo insieme con le nostre previsioni, dunque al Centro-Nord bel tempo sulle regioni settentrionali, sulla Toscana, sull'Umbria e sull'Alto Lazio, sul Medio Adriatico nevicherà fino a quote di alta collina localmente anche più in basso poi un timido miglioramento per Santo Stefano sul Medio Adriatico e sempre bello altrove. Previsioni per queste festività al Sud, quest'anno sarà un bianco Natale, a quota collinare la neve scenderà in modo diffuso ma insomma avremo una situazione pienamente invernale come non accadeva da anni per la gioia dei bambini. Per quanto riguarda poi Santo Stefano un miglioramento parziale con delle schiarite, ma vediamo insieme i fenomeni attesi in particolare proprio la mappa più importante quella del Santo Natale vedete le nevicate attese su basse Marche, Abruzzo, Molise a quote collinari poi neve anche sull'Appennino calabrese e siciliano insomma questa è la situazione ma soprattutto cosa succede poi il 26, c'è un parziale miglioramento seppure ancora con un po' di stabilità all'estremo Sud. Chiudiamo con delle mappe importanti perché il vento purtroppo è ancora molto forte anche per Natale sulla fascia adriatica e al Sud, a Santo Stefano troviamo del vento meno diffuso ma comunque piuttosto forte al Centro-Sud e tranquillità al Nord e poi una curiosità sarà appunto un Natale piuttosto freddo, questa colorazione azzurra significa temperature sotto la media ma l'Epifania al momento come tendenza invece si presenta decisamente calda, questa la proiezione. Tutti i dati anche sull'app iLMeteo. Vi auguro ottime festività.