Meteo, verso un weekend con pioggia neve e vento

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo verso un weekend complicato a causa del maltempo che interesserà la nostra penisola sotto forma di pioggia, neve ma anche vento, sarà una giornata dell'Immacolata decisamente di stampo invernale. Intanto con le immagini sulla Puglia perché oggi potremmo vedere nuove piogge che interesseranno ancora una volta questi settori, in particolare quelli meridionali dopo la tanta pioggia già caduta nei giorni scorsi. Questa infatti la situazione con questo vortice ciclonico posizionato al Sud della nostra penisola che oggi però tende a spostarsi, a scivolare man mano verso il mar Libico dando una giornata di tregua dal maltempo, specie alle regioni del Sud. Ma guardate, in formazione questo nuovo vortice depressionario sulla Francia che nel weekend raggiungerà proprio l'Italia portando maltempo. Dicevamo, le piogge che hanno già interessato nella giornata di ieri la Puglia con quantitativi anche abbondanti specie sulla provincia di Lecce, insisteranno anche oggi su queste zone salvo poi un miglioramento col passare delle ore. Intanto una giornata tranquilla al Nord ma anche sul centrali, ultimi disturbi invece su quelle meridionali, peggiora poi in serata sulle Alpi di confine con l'arrivo della neve, l'arrivo di questa aria fredda che appunto darà origine a una perturbazione che sabato interesserà il Nord e le regioni centrali con la pioggia, ma anche nevicate fino a bassa quota. Domenica i fenomeni si spostano anche sulle regioni meridionali accompagnati anche dal vento. Oggi quindi dicevamo queste ultime piogge residue tra Campania e Puglia poi guardate come cambia lo scenario in maniera importante, sabato tanta neve sulle nostre Alpi ma anche localmente sull'Appennino settentrionale dai 400-500 metri di quota, tanta pioggia sul versante tirrenico. Guardate poi domenica nuove piogge, anche abbondanti, anche importanti sulla Sardegna ma anche su tutta la fascia tirrenica al Nord e ancora la neve che continua a cadere anche a quote medio-basse accompagnato anche da forti raffiche di vento tra Libeccio e Maestrale. Il vento si farà sentire in maniera importante domenica.