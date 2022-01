Meteo: vortice ciclonico suI Mar Ionio, maltempo al Sud

Buongiorno e ben ritrovati, clima freddo sull'Italia ancora qualche instabilità sui settori centrali della nostra penisola, ma un vortice ciclonico sul basso Mar Ionio compromette soprattutto il quadro meteorologico sul Sud peninsulare. In arrivo anche una nuova perturbazione, interesserà l'Italia a partire da domenica. Allora l'evoluzione atmosferica con la nostra mappa sinottica che ci mostra proprio l'evoluzione atmosferica e il comportamento della perturbazione che ha transitato oramai sull'Italia e adesso come vi dicevo, è presente un vortice ciclonico sul mar Ionio che compromette specialmente il quadro meteorologico sulla Calabria, in parte sulla Basilicata, sulla Puglia meridionale e sulla Sicilia. È in arrivo una nuova perturbazione, che raggiungerà poi nei prossimi giorni l'Italia e contemporaneamente continuano ad arrivare i flussi di aria gelida di origine artica, proprio sulle nostre regioni e questo porterà ancora ad un calo delle temperature. Il dettaglio per quanto riguarda il Centro-Nord e avremo ancora annuvolamenti sul Nord-Ovest, meglio invece a Nord-Est, ancora la minaccia delle nebbie sulla Pianura Padana anche nella giornata di sabato. Comunque poi, a parte qualche instabilità su Abruzzo e Molise, i cieli saranno al massimo poco coperti. Domenica invece peggiorerà su tutto il settore centrale sia sul versante Adriatico, ma anche su quello Tirrenico. Sul versante Adriatico possibili fiocchi di neve anche sulle coste e sulle pianure. Per quanto riguarda il Sud e avremo una situazione compromessa dal vortice ciclonico sul mar Ionio, qualche annuvolamento sulla Campania, come vedete poi pioggia sulla Calabria, Basilicata, Puglia e anche sulla Sicilia. Migliora in parte il tempo sabato, domenica invece un nuovo peggioramento a causa dell'arrivo di questa perturbazione, che dopo aver transitato sui settori centrali raggiungerà anche il Sud. Per il momento è tutto, a più tardi.