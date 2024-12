Meteo, weekend di stampo invernale con neve e vento

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Un weekend dell'Immacolata di stampo prettamente invernale con un ciclone in discesa sulle nostre latitudini porterà la pioggia, la neve, ma anche raffiche di vento decisamente forti. Questa la situazione che andiamo a vedere insieme con la discesa di aria di matrice artica che arriva direttamente dal mar di Norvegia. Guardate dà origine a questo ciclone che dalla Francia si sposta nel fine settimana verso l'Italia e verso le nostre latitudini portando quindi il maltempo a tratti anche forte. Questa la situazione che ci attende. Un sabato che vede un rapido peggioramento al Nord e sulle regioni centrali con l'arrivo della pioggia ma anche della neve fino a quote basse dai 500 metri di quota, vedremo nevicate non solo sulle Alpi ma anche sull'Appennino settentrionale. Continua a peggiorare poi nel corso della domenica su gran parte del nostro paese con la pioggia a tratti abbondante sul basso Tirreno ma anche la neve, non solo sulle Alpi, ma anche sull'Appennino. Questo è un po' in sintesi la situazione che cosa si attende quindi, un peggioramento per quanto riguarda l'arrivo della pioggia, della neve ma anche i venti forti a rotazione ciclonica, non solo, un sensibile abbassamento delle temperature che a causa dei venti si farà sentire ancora più deciso. Dicevamo quindi, le piogge che interesseranno sabato gran parte del Nord e poi man mano tutta la fascia tirrenica, la Sardegna con, guardate, nevicate anche abbondanti sull'arco Alpino specie orientale, domenica poi una giornata di maltempo un po' su tutto il paese con piogge a tratti abbondanti tra Sardegna e settori tirrenici non solo ancora tanta neve al Nord ma anche su tutto l'Appennino tutto ciò come dicevamo accompagnato da venti che soffieranno anche forti non solo sulle isole ma anche su parte del Sud e localmente sui rilievi Alpini. Queste le nostre informazioni come sempre per tutti i dettagli sulle vostre località c'è l'app Il Meteo.