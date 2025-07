Meteo, weekend tra temporali al Centro-Nord e calo termico

Ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo verso un weekend con temporali sulle regioni del Nord, localmente su quelle centrali in tutto con un calo delle temperature che finalmente si farà sentire anche al Sud, diremo addio a questi 40 gradi causati dall'anticiclone africano. Con le immagini partiamo a dare uno sguardo alla mappa delle temperature con appunto, un'Italia ancora rovente, specie al Sud per la giornata di sabato, guardate da domenica, in discesa queste correnti più fredde accompagnate da eventi di maestrale che appunto, faranno calare le temperature facendo allontanare temporaneamente l'anticiclone dalla nostra penisola. Una giornata quella di sabato che vede già qualche disturbo sulle regioni del Nord, sull'arco alpino e prealpino ma anche fin alle pianure, attenzione, anche sulle regioni centrali qualche temporale, specie a ridosso dei rilievi. Domenica poi ancora, qualche disturbo al Nord sui settori montuosi, ma la vera notizia sono queste temperature che passano dai 40 gradi di sabato al Sud agli appena 30-32, che ci aspettano per domenica. Una giornata quindi di pioggia specie sui settori orientali quella di sabato con appunto, questi disturbi sotto forma di temporale che potranno interessare i rilievi, ma anche le vicine pianure, domenica poi ancora questi fenomeni si faranno vedere su gran parte del Nord, in particolare sui settori di montagna, attenzione perché saranno ancora una volta fenomeni temporaleschi. Un calo delle temperature, come detto previsto per domenica con guardate le massime che caleranno anche di 10 gradi rispetto al giorno precedente, il tutto a causa di questi venti di maestrale che vediamo irrompere sulla nostra penisola, per la giornata di domenica diremo temporaneamente arrivederci al caldo che tornerà però a farsi vedere presumibilmente con l'inizio di agosto. Queste le nostre informazioni, per tutti i dati c'è l'app iLMeteo. .