Nel weekend anticiclone di Santa Lucia ma durerà poco

Ben ritrovati. Una velocissima perturbazione attraverserà nuovamente il nostro territorio, poi nel fine settimana rimonta l'anticiclone di Santa Lucia, ma durerà poco perché la prossima settimana si parla di nuove pioggie. Allora vediamo il dettaglio subito con le grafiche partendo dal centro nord Italia, come sempre. Sarà un sabato caratterizzato dalle pioggie per Emilia Romagna, Toscana, anche Lazio e Abruzzo. Su queste zone avremo il maltempo e la perturbazione mentre al Nord, come vedete, tornerà il bel tempo. Domenica sole ovunque, non si vedeva ormai da mesi aggiungerei, poi lunedì ancora tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque. Le temperature saranno stabili. Attenzione però alle nebbie mattutine specialmente sui fondi valle e anche sulla pianura padana. Al sud vediamo come si comporterà questa perturbazione in arrivo da ovest verso est, le prime ad essere interessate saranno la Sardegna e la Sicilia, poi successivamente la Campania e tutte le altre peninsulari. Domenica ancora maltempo su queste zone, mentre sulla Sardegna tornerà a migliorare e infatti lunedì torna il sole ovunque. Anche qui l'anticiclone si fa vedere dopo parecchio tempo. Per il momento è tutto, a più tardi.