Neve a bassa quota in Appennino, maltempo in Campania

Buongiorno, ben ritrovati e buona Epifania. Iniziamo proprio con un paesaggio da presepe, andiamo sulle Dolomiti a vedere San Cassiano, provincia di Bolzano, dunque in alta Badia. Queste sono immagini che ormai vediamo da almeno un paio di settimane, con le abbondanti nevicate di fine 2020 2020 e inizio 2021. Dunque, a San Cassiano questo è il paesaggio. Nevica in modo intenso anche sull'Appennino settentrionale: ancora una volta, dopo l'accumulo di circa due metri di neve, continua a nevicare. Andiamo a controllare la carta sinottica: oltre alle nevicate sulle Alpi e sugli Appennini, anche a quote basse, abbiamo il maltempo ancora che imperversa sulla Campania, quindi prudenza perché, come vediamo dalla nostra carta sinottica, piogge e vento proprio da ovest altre precipitazioni raggiungono il basso Tirreno. Poi una breve tregua, non totalmente asciutta ma un parziale miglioramento. Ancora prudenza sulla fascia appenninica, localmente in pianura Padana, sull'Emilia a qualche fiocco bianco a bassa quota anche in Toscana, poi dal pomeriggio quota neve in rialzo. Comunque cessazione dei fenomeni, giovedì più asciutto e ancora un venerdì invece instabile, ma con quota neve più alta, con il maltempo in particolare al centro. Andiamo velocemente a vedere quello che succede al sud: prudenza sulla Campania, sulla Calabria tirrenica, con le piogge che arrivano da ovest. Piogge attese di nuovo sulla Sardegna, tra giovedì e venerdì, con il maltempo che, da ovest verso est, imperversa ancora sulla Campania, sulla Basilicata e sulla Puglia, mentre aumenta il caldo al Sud. Concludiamo con questo weekend straordinario, perché una perturbazione sabato porta delle piogge anche intense al centro, ma soprattutto arriva un caldo eccezionale per il mese di gennaio, sulla Sicilia oltre i 24-25°, anche sulla bassa Calabria e poi domenica, probabile anche 15-20 centimetri in pianura, sull'Emilia Romagna, neve a bassa quota anche tra Toscana, Umbria e Marche. Queste le nostre informazioni meteo A più tardi.