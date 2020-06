Nuova ondata di temporali nel weekend, specie al nord

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento meteo. Vediamo insieme cosa succederà nel corso dei prossimi giorni. Nuove piogge nel giovedì autunnale, con temperature intorno ai 20° anche al Centro. Miglioramento venerdì. Nuovo fronte Atlantico sabato. Per capire però dove e come apriamo la nostra carta sinottica, che ci mostra ancora una volta le piogge in arrivo da Ovest e dunque le perturbazioni atlantiche con il minimo che si forma sul Golfo ligure, poi attraversa l'Appennino Settentrionale e comunque porta maltempo sulle regioni del Centro-Nord. Localmente anche sulla Sardegna e la Campania. È un quadro autunnale proprio perché le temperature sono molto basse, anche 10° sotto la media del periodo. Normalmente negli ultimi anni addirittura con l'anticiclone africano, all'inizio di Giugno toccavamo i 36°, 37° all'ombra in modo diffuso e l'afa era opprimente. Meglio così da un punto di vista termico, ma subito le previsioni meteorologiche. Apriamo con il Centro-Nord. Nuove precipitazioni a tratti più intense tra Toscana, Umbria, Lazio, Piemonte e Val d'Aosta. Per quanto riguarda poi la giornata di venerdì, una anomalia in questo periodo. Infatti, torna il sole su gran parte del settore. Qualche addensamento in più però tra Piemonte e Val d'Aosta, con isolati acquazzoni e sabato di nuovo delle piogge. Nuove piogge anche intense a tratti sulla fascia tirrenica e poi nel corso del pomeriggio al Nord. Per quanto riguarda le regioni meridionali abbiamo una situazione un po' più variabile. Le temperature sono scese, abbiamo valori massimi previsti fino a 22°, 24°, siamo anche qua sotto la media del periodo e qualche piovasco tra Sardegna e Campania non è escluso. Venerdì poi arriva lo scirocco, il vento umido da Sud-Est, soprattutto sulle isole maggiori a portare nuvolosità e dal pomeriggio sera dei violenti temporali sulla Sardegna. Fino a sabato mattina sulla Sardegna questi acquazzoni e dal pomeriggio nubi in aumento e qualche pioggia sulla Campania. Altrove condizioni ancora a tratti soleggiate. Queste le nostre previsioni meteorologiche. Vi auguro un ottimo proseguimento. A più tardi.