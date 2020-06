Nuova perturbazione sull'Italia con piogge e calo termico

Ben ritrovati nuova perturbazione in avvicinamento sulla nostra penisola con piogge, temporali e anche un lieve calo delle temperature e poi nel fine settimana andrà a migliorare. Allora vediamo il dettaglio con le grafiche. Lo facciamo iniziando dal Centro-Nord Italia. Giovedì sarà una giornata piuttosto piovosa, arriva questa perturbazione, porta anche un lieve calo delle temperature quindi piogge diffuse, una giornata il maltempo che si estenderà, però, solo ed esclusivamente sui settori del nord Italia e anche su Toscana, e nord dell'Umbria. Meglio sulle altre regioni. Venerdì migliora sul nord-ovest, mentre la perturbazione, scivolando verso sud-est, interesserà anche altre regioni centrali, fatta eccezione del medio versante Adriatico, dove avremo sicuramente una giornata più soleggiata. Sabato, invece, migliora ovunque, con schiarite sarà tendenzialmente una giornata bella di sole, anche se con qualche nuvolosità un pochino più compatta sull'arco alpino. Vediamo subito il sud della nostra penisola. Qui abbiamo un'alta pressione ben salda, per cui cieli sereni o poco nuvolosi, anzi le temperature sono in aumento, per quanto riguarda Sicilia, Calabria valori davvero molto elevati, anche oltre i 30 gradi, proprio a causa dei venti che soffiano da sud. Poi arriva la perturbazione anche qui e porta delle piogge nella giornata di venerdì, un po' ovunque. Andrà a migliorare sicuramente sabato, con schiarite. E allora, per il momento è tutto a più tardi per nuovi aggiornamenti meteo.