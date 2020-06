Perturbazione in avvicinamento con piogge

Benritrovati, la situazione non cambia. Continueremo ad avere forte instabilità sia nel fine settimana che la prossima settimana. E allora vediamo il dettaglio, lo facciamo iniziando dal centro-nord Italia. Sabato una nuova perturbazione in avvicinamento sul nord ovest, quindi, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e anche Liguria e su tutta la fascia tirrenica, domenica va a migliorare su queste regioni, mentre la perturbazione si sposta verso i Balcani riguarda anche il Triveneto e la fascia appenninica centro-settentrionale. Lunedì una perturbazione in avvicinamento porta piogge e temporali in spostamento da ovest verso est, ma sicuramente lo farà in un contesto più mite, con temperature più elevate vicine, più vicine ai valori nella media del periodo. Per quanto riguarda invece il sud della nostra penisola andiamo subito a vedere le grafiche, la perturbazione sabato riguarderà la Sardegna con particolare interesse sui settori meridionali dell'isola, poi domenica migliora ovunque, con ampie schiarite. Quindi cieli sereni o poco nuvolosi, torna il beltempo. Lunedì invece la perturbazione riguarda specialmente la Basilicata e la Calabria e anche i settori interni della Campania. Quindi è tutta la fascia appenninica meridionale, ma anche in settori tirrenici. Anche qui avremo una settimana molto instabile, ma con temperature in deciso aumento e per il momento è tutto, a più tardi, buon weekend.