Perturbazione in avvicinamento, temporali e calo termico

Ben ritrovati. Dopo queste giornate caratterizzate dal bel tempo stabili e soleggiate, è in arrivo un deciso peggioramento che porterà giù le temperature di qualche grado e sono in arrivo anche i temporali, quindi sarà un fine settimana un pochino instabile. Allora vediamo il dettaglio con le grafiche per una situazione decisamente più chiara. Iniziando dal centro nord. Quindi saranno giornate molto instabili. Temporali riguarderanno tutto l'arco alpino, sicuramente molto instabili da venerdì a domenica. E poi la fascia tirrenica. Successivamente, passando per l'area appenninica i temporali riguarderanno poi, tra sabato e domenica, anche l'area Adriatica quindi sia media che alta. Rimarrà molto instabile. A ridosso dei rilievi le temperature massime, come vedete, tra i 20 e i 24 gradi quasi ovunque. I venti soffieranno moderati e il Mar Adriatico sarà mosso esclusivamente a largo. Vediamo subito anche il Sud della nostra penisola. Qui avremo molta instabilità tra Campania e anche Basilicata, venerdì e poi andrà a peggiorare su tutte le peninsulari. Sicuramente rimarranno più soleggiate le nostre due isole maggiori, poi domenica avremo un miglioramento con delle schiarite anche se a ridosso dei rilievi potrebbero sempre, comunque, presentarsi questi temporali. Le temperature sono in lieve calo anche qui, con valori massimi fino a 24 gradi. Per il momento è tutto. A più tardi per nuovi aggiornamenti meteo.