Prossima settimana con caldo anomalo e sole fino a venerdì

Ben ritrovati col nostro aggiornamento meteo, weekend che ci introduce l'ora legale e dunque il tramonto sarà intorno alle 20, la sera tardi, tanta luce, il cambio della lancetta è alle due di notte. Dalle 2 si sposta alle 3 e si dorme un'ora meno, ma avremo tanta luce. Intanto le immagini riprese dal satellite confermano il passaggio di questa debole perturbazione sul Centro Nord Italia e poi vediamo un ciclone che dalle Canarie porta della nuvolosità sulla Spagna, anche piuttosto particolare. Nuvolosità lungo il parallelo, vedete, orizzontale, molto fitta è una velatura compatta. Per quanto riguarda però le previsioni, vediamo questa massa di aria umida atlantica più fredda che si sposta velocemente verso Est, abbandona subito l'Italia, dunque, torna il sole sul nostro Paese. Intanto la situazione meteorologica vede ancora qualche addensamento residuo al Nord-Est e sulle regioni centrali, anche la domenica. Ma poi la prossima settimana è quella di stampo primaverile quasi estivo, infatti, leggiamo i numeri anche 22 gradi a Trento che diventano 25 26 a Firenze. Il cielo sereno ovunque, sarà un'ondata di caldo anomalo per il periodo con 10 gradi in più rispetto alla media del periodo al Nord, 5 gradi in più rispetto alla media al Centro, mentre al Sud saremo in linea con i valori di questo periodo, infatti, intorno ai 20 gradi. Salvo delle velature rapido transito, il cielo sarà sereno almeno fino a venerdì. Invece, il weekend di Pasqua al momento si prospetta decisamente instabile e perturbato. Queste nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento.