Rischio di temporali al Sud e sulle alpi, bello altrove

00:02:13 min
|
2 ore fa

Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Gran parte del vecchio continente si trova ancora sotto questo vasto campo, di alta pressione e sull'Europa e sulla nostra penisola, domina ancora la scena, il nostro anticiclone africano Caronte, però attenzione perché non solo il sole e il caldo saranno i protagonisti dei prossimi giorni, ma anche i temporali di calore che adesso andiamo a vedere subito, ma intanto le temperature massime, della giornata di giovedì. Vediamo benissimo la nostra scaletta fino ai 40 gradi. Arriveremo specialmente anche al sud, ma non solo, anche al centro e nord arriveremo veramente a picchi fino a 40 gradi, e le previsioni. Vediamo una giornata molto soleggiata sulla nostra penisola, ma attenzione, perché al centro specialmente stamattina, ci sarà qualche instabilità tra Frosinone e Latina e sui rilievi del sud ci scoppieranno anche dei temporali nel tardo pomeriggio, quando l'atmosfera, diventerà molto più instabile. Qui infatti, le piogge, specialmente anche sui rilievi alpini, Alpi, prealpi, al centro, sugli Appennini meridionali e anche sui rilievi del sud. La giornata di domani, il grande giorno di Ferragosto, un caldo record per Ferragosto, sole, afa e temporali localizzati, quindi una giornata tra caldo estremo e instabilità atmosferica. Vediamo le previsioni, una giornata in generale stabile su tutto il paese, ma come sempre i nostri temporali di calore su Alpi, prealpi, rilievi alpini e sempre al sud. Vediamo comunque le temperature alte, 35 gradi a Bolzano, 33 gradi a Napoli e 34 gradi a Catania. I venti soffriranno da nord con più rinforzi, sui settori meridionali e orientali. E con questo vi saluto, vi auguro buon proseguimento e per più approfondimenti e dettagli, scaricate l'app, Il Meteo. .

Sole e caldo per Ferragosto, poche precipitazioi al SudSole e caldo per Ferragosto, poche precipitazioi al Sud
bollettino
Sole e caldo per Ferragosto, qualche rovescio specie al Sud
00:02:10 min
| 3 ore fa
pubblicità
Meteo, Caronte infuocato ma con tanti temporaliMeteo, Caronte infuocato ma con tanti temporali
bollettino
Meteo, Caronte infuocato ma con tanti temporali
00:02:01 min
| 1 giorno fa
Meteo, ancora caldo africano ma con temporalIMeteo, ancora caldo africano ma con temporalI
bollettino
Meteo, ancora caldo africano ma con temporalI
00:02:09 min
| 1 giorno fa
Meteo, ancora caldo africano ma con qualche temporaleMeteo, ancora caldo africano ma con qualche temporale
bollettino
Meteo, ancora caldo africano ma con qualche temporale
00:01:46 min
| 2 giorni fa
Meteo, anticiclone africano Caronte con caldo senza fineMeteo, anticiclone africano Caronte con caldo senza fine
bollettino
Meteo, anticiclone africano Caronte con caldo senza fine
00:02:10 min
| 2 giorni fa
Meteo, caldo africano senza fine con CaronteMeteo, caldo africano senza fine con Caronte
bollettino
Meteo, caldo africano senza fine con Caronte
00:02:05 min
| 3 giorni fa
Meteo, caldo ad oltranza con CaronteMeteo, caldo ad oltranza con Caronte
bollettino
Meteo, caldo ad oltranza con Caronte
00:02:05 min
| 3 giorni fa
Meteo, nuova settimana con caldo fino a FerragostoMeteo, nuova settimana con caldo fino a Ferragosto
bollettino
Meteo, nuova settimana con caldo fino a Ferragosto
00:01:56 min
| 4 giorni fa
Meteo, San Lorenzo con il caldo africano di CaronteMeteo, San Lorenzo con il caldo africano di Caronte
bollettino
Meteo, San Lorenzo con il caldo africano di Caronte
00:01:52 min
| 4 giorni fa
Meteo, weekend rovente da Nord a Sud con 40°CMeteo, weekend rovente da Nord a Sud con 40°C
bollettino
Meteo, weekend rovente da Nord a Sud con 40°C
00:01:58 min
| 5 giorni fa
Meteo, anticiclone africano Caronte su tutta l'ItaliaMeteo, anticiclone africano Caronte su tutta l'Italia
bollettino
Meteo, anticiclone africano Caronte su tutta l'Italia
00:01:58 min
| 6 giorni fa
Meteo, inizia una lunga fase calda con CaronteMeteo, inizia una lunga fase calda con Caronte
bollettino
Meteo, inizia una lunga fase calda con Caronte
00:02:06 min
| 6 giorni fa
Sole e caldo per Ferragosto, poche precipitazioi al SudSole e caldo per Ferragosto, poche precipitazioi al Sud
bollettino
Sole e caldo per Ferragosto, qualche rovescio specie al Sud
00:02:10 min
| 3 ore fa
Meteo, Caronte infuocato ma con tanti temporaliMeteo, Caronte infuocato ma con tanti temporali
bollettino
Meteo, Caronte infuocato ma con tanti temporali
00:02:01 min
| 1 giorno fa
Meteo, ancora caldo africano ma con temporalIMeteo, ancora caldo africano ma con temporalI
bollettino
Meteo, ancora caldo africano ma con temporalI
00:02:09 min
| 1 giorno fa
Meteo, ancora caldo africano ma con qualche temporaleMeteo, ancora caldo africano ma con qualche temporale
bollettino
Meteo, ancora caldo africano ma con qualche temporale
00:01:46 min
| 2 giorni fa
Meteo, anticiclone africano Caronte con caldo senza fineMeteo, anticiclone africano Caronte con caldo senza fine
bollettino
Meteo, anticiclone africano Caronte con caldo senza fine
00:02:10 min
| 2 giorni fa
Meteo, caldo africano senza fine con CaronteMeteo, caldo africano senza fine con Caronte
bollettino
Meteo, caldo africano senza fine con Caronte
00:02:05 min
| 3 giorni fa
Meteo, caldo ad oltranza con CaronteMeteo, caldo ad oltranza con Caronte
bollettino
Meteo, caldo ad oltranza con Caronte
00:02:05 min
| 3 giorni fa
Meteo, nuova settimana con caldo fino a FerragostoMeteo, nuova settimana con caldo fino a Ferragosto
bollettino
Meteo, nuova settimana con caldo fino a Ferragosto
00:01:56 min
| 4 giorni fa
Meteo, San Lorenzo con il caldo africano di CaronteMeteo, San Lorenzo con il caldo africano di Caronte
bollettino
Meteo, San Lorenzo con il caldo africano di Caronte
00:01:52 min
| 4 giorni fa
Meteo, weekend rovente da Nord a Sud con 40°CMeteo, weekend rovente da Nord a Sud con 40°C
bollettino
Meteo, weekend rovente da Nord a Sud con 40°C
00:01:58 min
| 5 giorni fa
Meteo, anticiclone africano Caronte su tutta l'ItaliaMeteo, anticiclone africano Caronte su tutta l'Italia
bollettino
Meteo, anticiclone africano Caronte su tutta l'Italia
00:01:58 min
| 6 giorni fa
Meteo, inizia una lunga fase calda con CaronteMeteo, inizia una lunga fase calda con Caronte
bollettino
Meteo, inizia una lunga fase calda con Caronte
00:02:06 min
| 6 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità