Rischio di temporali al Sud e sulle alpi, bello altrove

Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo aggiornamento meteo. Gran parte del vecchio continente si trova ancora sotto questo vasto campo, di alta pressione e sull'Europa e sulla nostra penisola, domina ancora la scena, il nostro anticiclone africano Caronte, però attenzione perché non solo il sole e il caldo saranno i protagonisti dei prossimi giorni, ma anche i temporali di calore che adesso andiamo a vedere subito, ma intanto le temperature massime, della giornata di giovedì. Vediamo benissimo la nostra scaletta fino ai 40 gradi. Arriveremo specialmente anche al sud, ma non solo, anche al centro e nord arriveremo veramente a picchi fino a 40 gradi, e le previsioni. Vediamo una giornata molto soleggiata sulla nostra penisola, ma attenzione, perché al centro specialmente stamattina, ci sarà qualche instabilità tra Frosinone e Latina e sui rilievi del sud ci scoppieranno anche dei temporali nel tardo pomeriggio, quando l'atmosfera, diventerà molto più instabile. Qui infatti, le piogge, specialmente anche sui rilievi alpini, Alpi, prealpi, al centro, sugli Appennini meridionali e anche sui rilievi del sud. La giornata di domani, il grande giorno di Ferragosto, un caldo record per Ferragosto, sole, afa e temporali localizzati, quindi una giornata tra caldo estremo e instabilità atmosferica. Vediamo le previsioni, una giornata in generale stabile su tutto il paese, ma come sempre i nostri temporali di calore su Alpi, prealpi, rilievi alpini e sempre al sud. Vediamo comunque le temperature alte, 35 gradi a Bolzano, 33 gradi a Napoli e 34 gradi a Catania. I venti soffriranno da nord con più rinforzi, sui settori meridionali e orientali.