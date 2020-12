Sereno su gran parte d'Italia, ma in arrivo maltempo e neve

Buongiorno, salutiamo il 2020 con una giornata di bel tempo diffuso su gran parte del territorio ad eccezione del basso Tirreno. Ma nella serata peggiorerà anche in Toscana: è in arrivo una nuova perturbazione dal nord Europa. Vediamo in dettaglio, dando uno sguardo prima al Centro-Nord: cieli sereni o al massimo poco nuvolosi, ma è in arrivo una nuova perturbazione dal Nord Europa che porterà di nuovo maltempo e neve abbondante sulle Alpi, ma anche in pianura e raggiungerà, le città di Milano e Torino e poi il maltempo si sposterà anche ad est. Come vedete, è una situazione di temporale per tutto il fine settimana. Dunque, un 2021 che inizierà all'insegna del freddo, di maltempo e anche della neve. Diamo uno sguardo anche al sud: instabilità in Campania. Qualche nota di instabilità nella giornata di oggi, anche in Calabria, sul versante tirrenico e da Capodanno maltempo ad ovest e dunque colpirà prima la Sardegna e poi anche tutto il versante tirrenico si sposterà anche nell'interno e dunque maltempo anche sulle regioni meridionali. Colpirà la Campania, nella giornata di domenica e poi, comunque, la perturbazione si allontanerà di nuovo dall'Italia. Per il momento è tutto. A più tardi.